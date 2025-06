Borseggiano i clienti usciti dalla banca Denuncia e foglio di via per quattro romeni

Una scena di furto sventata e un intervento tempestivo hanno evitato conseguenze peggiori. Quattro romeni sono stati denunciati a piede libero dalla Questura dopo aver tentato di svaligiare clienti uscendo dalla banca di Viale IV Novembre, ma grazie all’attenzione di un passante e all’intervento delle forze dell’ordine, i loro piani sono stati sventati. La sicurezza dei cittadini resta una priorità, e ogni azione contribuisce a rafforzare il senso di tutela nel nostro territorio.

Denunciati a piede libero dalla Questura per tentato furto, furto e utilizzo indebito di carte di credito i quattro romeni che il 7 giugno si sono appropriati di un portafoglio all’uscita della banca di viale IV Novembre. La vittima, accortasi di essere seguita da uno dei quattro uomini che tentava di sfilargli il portafoglio dalle tasche, grazie alla segnalazione di un passante ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Il borseggiatore, fuggito in direzione opposta, si era intanto ricongiunto a due complici sulla ventina. Il testimone e la vittima hanno tentato di ottenere spiegazioni ma sono stati insultati dai tre, poi fuggiti su un’auto individuata da una Volante in via Alighieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borseggiano i clienti usciti dalla banca. Denuncia e foglio di via per quattro romeni

