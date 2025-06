Borse di studio 2025 26 | come ottenere il sostegno degli studi universitari bando

Studiare è un diritto di tutti, ma i costi crescenti possono frenare il sogno universitario. La Regione Lazio, con Lazio DiSCo, apre le porte alle opportunità con il nuovo bando per le borse di studio 2025-2026, una chance da non lasciarsi sfuggire per chi desidera affrontare con più serenità il percorso accademico. Scopri come ottenere questo importante sostegno e trasformare il tuo futuro.

Studiare dovrebbe essere un diritto per tutti, ma i costi di libri, trasporti e alloggi, soprattutto a Roma, possono rappresentare un ostacolo. Per questo, la Regione Lazio, tramite Lazio DiSCo, ha pubblicato il nuovo bando per le borse di studio universitarie per l'anno accademico 2025-2026. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità cruciale per promuovere il diritto allo studio.

