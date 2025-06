Borsa | Milano in rialzo +0,13% con Azimut

La Borsa di Milano si distingue oggi con un lieve incremento dell’0,12%, trainata da Azimut (+1,5%), Prysmian (+0,9%) e St (+1,1%). Mentre le principali borse europee si muovono con cautela, il mercato italiano mostra segni di respiro grazie a performance positive di alcuni titoli chiave. Lo spread tra Btp e Bund si restringe a 91,2 punti, indicando una certa fiducia degli investitori. È un momento interessante in attesa di sviluppi futuri nel panorama finanziario europeo.

Gira in rialzo la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib sale dello 0,12% sostenuto da Azimut (+1,5%), Prysmian (+0,9%) e St (+1,1%). Prosegue pesante Nexi (-1,9%). Tutte le Borse in Europa si muovono con cautela con Parigi in rialzo dello 0,37%, Francoforte dello 0,29% e Londra dello 0,11 per cento. Lo spread tra Btp e Bund decennali si stringe a 91,2 punti con il rendimento del titolo italiano al 3,45 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano in rialzo (+0,13%) con Azimut

In questa notizia si parla di: rialzo - borsa - milano - azimut

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

I mercati tirano il fiato dopo quattro sedute positive. A Piazza Affari in rialzo Unipol e Azimut, in Europa in rally Burberry, crollo per Alstom. Ancora debole il dollaro, spread a quota 101 punti. #Finanza #Borse #mercati Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borsa: Milano in rialzo (+0,13%) con Azimut; Borse europee si confermano incerte. Milano in frazionale rialzo; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude sotto 40.000 (-1,9%) con Trump che minaccia l’Ue. A Milano resiste Iveco.

Borsa: Milano apre in rialzo ma poi gira in rosso - 0,87%) ma la peggiore del listino è Nexi (-

Borsa: accoglienza tiepida a preaccordo Usa-Cina, Milano apre sulla parita' - Milano e' inchiodata sui valori di chiusura di ieri.