Borsa | Milano chiude in marginale calo Ftse Mib -0,07%

Seduta di poche frazioni negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,07% a 40.180 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in marginale calo, Ftse Mib -0,07%

In questa notizia si parla di: borsa - milano - ftse - chiude

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

#ULTIMORA | #Borsa: Milano chiude in calo dello 0,63% L'ultimo indice Ftse Mib a 40.207 punti, balzo di Stellantis - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Partecipa alla discussione

Borse, il Ftse Mib riparte dai massimi di ottobre 2007: l'indice della Borsa di Milano ha consolidato i 40mila punti, mentre lo spread Btp/Bund ieri è sceso sotto la soglia psicologica dei 100 pb. In arrivo oggi il Pil dell'eurozona. Il servizio di @elisaapiazza Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Borsa: Milano chiude in marginale calo, Ftse Mib -0,07%; Borsa: Milano chiude in marginale calo, Ftse Mib -0,07%; Borsa: Milano chiude in marginale calo, Ftse Mib -0,07%.

Borsa: pace Usa-Cina sui dazi non scalda l'Europa, Milano chiude piatta - Sul mercato valutario, il dollaro ha perso terreno dopo sulle prospettive di un taglio dei tassi Usa: a fine seduta, l'euro scambia a 1,1489 dollari (da 1,142 ieri) e 166,13 yen (165,5), mentre il ...