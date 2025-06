Borsa | Milano apre in rialzo ma poi gira in rosso

La Borsa di Milano inaugura la giornata con un lieve ottimismo, spinta dall’apprezzamento di alcuni titoli, ma presto il vento cambia direzione, portando l’indice Ftse-Mib in territorio negativo. Dopo un avvio promettente, la seduta si caratterizza per segnali contrastanti, riflettendo le tensioni e le incertezze del mercato. Quali saranno i prossimi movimenti e come reagiranno gli investitori? Scopriamolo insieme, analizzando i principali driver dell’andamento odierno.

La Borsa di Milano apre in cauto rialzo. L'indice Ftse-Mib guadagna lo 0,13% a quota 40.260 punti. Pesa il calo di Enel (-0,9%) e Saipem (-0,87%) ma la peggiore del listino è Nexi (-2,17%).

Borsa: Europa cauta in apertura, Parigi e Francoforte in parità - Francoforte (+0,04%) e Parigi (+0,08%) aprono appena sopra la parità, Milano partita in rialzo (+0,13%) gira subito dopo in calo e Madrid segna un meno 0,35 per cento.