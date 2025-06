Borsa | l' Europa conclude debole Madrid -0,8%

Le Borse europee chiudono una giornata di leggera perdurante incertezza: Madrid si distingue come la peggiore con un calo dello 0,8%, mentre Parigi, Francoforte e Amsterdam segnano un piccolo passo indietro dello 0,3%. In controtendenza, Londra si mantiene stabile, con un modesto aumento dello 0,1%. Questa volatilità sottolinea quanto i mercati siano ancora sensibili alle tensioni globali e alle nuove prospettive economiche. E ora, cosa ci riserverà il prossimo futuro?

Mercati azionari del Vecchio continente in generale lieve calo: la Borsa peggiore √® stata quella di Madrid, che ha chiuso con ribasso dello 0,8%, seguita da Parigi, Francoforte e Amsterdam negative dello 0,3%. L'unico in tenuta √® stato il listino di Londra, cresciuto di un marginale 0,1%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conclude debole, Madrid -0,8%

Borsa: l'Europa conclude in aumento, Madrid +1% - I mercati azionari europei hanno chiuso in rialzo, con Madrid in prima posizione con un aumento dell'1%.

