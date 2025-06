Borsa | Hong Kong poco mossa apre a +0,07%

L'apertura della Borsa di Hong Kong si presenta prudente, con l’indice Hang Seng leggermente in rialzo dello 0,07%, riflettendo un clima di attesa dopo l’accordo quadro tra USA e Cina annunciato a Londra. Mentre Shanghai e Shenzhen registrano variazioni minori, gli investitori monitorano con attenzione le prossime mosse sui mercati globali, pronti a cogliere eventuali segnali di stabilità o ripresa. In questo contesto, la giornata si prospetta come un'occasione per analizzare le tendenze emergenti e le opportunità di investimento.

Avvio poco mosso per la Borsa di Hong Kong: l'indice Hang Seng, a poche ore dall'annuncio sull'accordo quadro raggiunto a Londra da Usa e Cina sul dossier commerciale, segna nelle prime battute un rialzo dello 0,07%, a 24.179,67 punti. L'indice Composite di Shanghai segna un rialzo frazionale dello 0,02% a 3.385,46 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,08% a quota 2.011,87.

Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,46%, - La Borsa di Hong Kong inizia la giornata in ribasso, con l'indice Hang Seng che registra un calo dello 0,46%, scendendo a 23.

Borsa: Hong Kong poco mossa, apre a +0,01%. Shanghai a +0,07%, Shenzhen a -0,01

