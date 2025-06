Borsa | Europa cauta in apertura Parigi e Francoforte in parità

Le borse europee aprono in modo prudente, riflettendo un clima di cautela tra gli investitori. Parigi e Francoforte registrano variazioni minime attorno alla parità, mentre Milano mostra una partenza positiva ma si ritraccia subito dopo. Madrid chiude in calo, mentre Londra si distingue con un buon rialzo. In un contesto di incertezza, gli occhi sono puntati sulle prossime mosse dei mercati europei, pronti a reagire alle novità economiche e geopolitiche.

Avvio di seduta cauto in Europa. Francoforte (+0,04%) e Parigi (+0,08%) aprono appena sopra la parità, Milano partita in rialzo (+0,13%) gira subito dopo in calo e Madrid segna un meno 0,35 per cento. Solo Londra apre in più chiaro rialzo, con l'indice Ftse 100 che guadagna lo 0,27 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa cauta in apertura, Parigi e Francoforte in parità

In questa notizia si parla di: europa - parigi - francoforte - parità

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,37%, Londra +0,59% - Le principali borse europee hanno chiuso in territorio positivo, riflettendo un clima di ottimismo tra gli investitori.

#ULTIMORA | #Borsa: l'Europa apre poco mossa, Parigi -0,09%, Londra +0,3% Sotto la parità anche Francoforte (-0,07%) e Madrid (+0,09%) - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Partecipa alla discussione

#FacebookLive #3giugno Nessun Luogo è Lontano - Radio 24 Roma chiama, Parigi risponde Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Borsa: Europa cauta in apertura, Parigi e Francoforte in parità; Borsa: Europa cauta in apertura, Parigi e Francoforte in parità; Borsa: Europa cauta in apertura, Parigi e Francoforte in parità.