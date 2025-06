Borsa | Europa cauta in apertura Parigi e Francoforte in parità

In una giornata di apertura prudente, le principali borse europee mostrano segnali contrastanti: Francoforte e Parigi aprono appena sopra la parità, mentre Milano e Madrid registrano lievi cali. Londra si distingue con un avvio positivo, consolidando un clima di incertezza che permea i mercati. La cautela prevale tra gli investitori, pronti a cogliere segnali di ripresa o di ulteriori turbolenze. Resta da capire quale direzione prenderà la seduta odierna.

Avvio di seduta cauto in Europa. Francoforte (+0,04%) e Parigi (+0,08%) aprono appena sopra la parità, Milano partita in rialzo (+0,13%) gira subito dopo in calo e Madrid segna un meno 0,35 per cento. Solo Londra apre in più chiaro rialzo, con l'indice Ftse 100 che guadagna lo 0,27 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa cauta in apertura, Parigi e Francoforte in parità

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,37%, Londra +0,59% - Le principali borse europee hanno chiuso in territorio positivo, riflettendo un clima di ottimismo tra gli investitori.

#ULTIMORA | #Borsa: l'Europa apre poco mossa, Parigi -0,09%, Londra +0,3% Sotto la parità anche Francoforte (-0,07%) e Madrid (+0,09%)

#FacebookLive #3giugno Nessun Luogo è Lontano - Radio 24 Roma chiama, Parigi risponde Partecipa alla discussione

