Borsa di Tokyo in rialzo | ottimismo sui negoziati Cina-USA e impatto dazi

La Borsa di Tokyo apre con il piede sull’acceleratore, trainata dall’ottimismo sui negoziati tra Cina e Stati Uniti e dal crescente entusiasmo nei mercati azionari globali. L’indice Nikkei sale dello 0,61%, raggiungendo quota 38.446,39 punti, mentre lo yen si svaluta sul dollaro, segnalando un clima di fiducia e aspettative positive. Questo scenario suggerisce che la stabilità delle relazioni commerciali potrebbe favorire un ulteriore impulso ai mercati finanziari internazionali.

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in territorio positivo, seguendo l'accelerazione del mercato azionario Usa e mentre prevale l'ottimismo sull'esito dei negoziati tra Cina e Stati Uniti per attenuare l'impatto dei dazi sul commercio globale. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,61% a quota 38.446,39, con un aumento di 234 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro, a un livello di 144,90, così come sull'euro, a 165,60.

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

Le piazze europee inaugurano la settimana con una prima seduta terminata in buon rialzo. Il F?tse Mib di Milano termina a +1,3% grazie alla conferma, arrivata venerdì scorso, di Moody’s del rating sull’Italia a Baa3. Wall Street e Londra in giornata sono Partecipa alla discussione

