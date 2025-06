Borello visite guidate agli scavi archeologici

Scopri il fascino nascosto di Borello, dove un cantiere archeologico emergente rivela secoli di storia sulle rive del Savio. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2025, il sito sarà aperto al pubblico per visite guidate uniche sotto la guida di esperti, tra cui l’archeologa Romina Pirraglia. Un’occasione imperdibile per immergersi nel passato e conoscere le antiche tecniche di produzione di calce. Non perdere questa straordinaria esperienza!

Il sito archeologico portato alla luce durante i lavori per la realizzazione del metanodotto 'Sestino-Minerbio' sarà al centro dell'edizione 2025 delle Giornate Europee dell'Archeologia sabato 14 giugno, con l'apertura del cantiere in fase di ultimazione situato a Borello. L'evento 'Produrre calce sulle rive del Savio ' è a cura di Romina Pirraglia, archeologa della Soprintendenza, che guiderà i partecipanti con gli archeologi Corrado Caporali, Elia Rinaldi e Monia Morri, e l'archeobotanico Fabio Lambertini, a comprendere il complesso archeologico produttivo e commerciale indagato negli ultimi mesi, che per la sua posizione e il suo rapporto con il fiume Savio ha posto interrogativi anche sulle continue trasformazioni del paesaggio verificatesi nei secoli scorsi.

