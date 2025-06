Borello apertura straordinaria del sito di epoca romana emerso con i lavori del metanodotto

Scopri un tesoro nascosto del passato durante l'apertura straordinaria del sito romano, emerso inaspettatamente con i lavori del metanodotto. In occasione delle Giornate europee dell'archeologia, promosse dal Consiglio d'Europa, nella provincia di Forlì-Cesena si aprono le porte a visite guidate e incontri esclusivi. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio invita appassionati e curiosi a immergersi in un viaggio nel tempo, riscoprendo le radici della nostra storia antica. Non perdere questa occasione unica!

In occasione delle Giornata europee dell'archeologia promosse dal Consiglio d'Europa anche nella provincia di Forlì-Cesena sono organizzate visite guidate e aperture straordinarie. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini partecipa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Borello, apertura straordinaria del sito di epoca romana emerso con i lavori del metanodotto

