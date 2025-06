Boramata da record per il decennale | 300 girandole in piazza Unità coinvolta anche Opicina

Dal 13 al 15 giugno, la città si prepara a vivere un’edizione da record del festival Boramata, che quest’anno sfiora l’incredibile con 300 girandole multicolori animate dal vento. La magia si diffonde anche a Opicina, dove per la prima volta le installazioni illumineranno piazzale Monte Re. Boramata trasforma il legame tra città e natura in uno spettacolo coinvolgente di arte e emozioni, un’esperienza imperdibile per tutti gli spettatori.

Torna dal 13 al 15 giugno il festival Boramata, con un record di 300 girandole multicolori installate in piazza Unità e, per la prima volta, anche in piazzale Monte Re a Opicina. Boramata è la festa che trasforma il rapporto ancestrale tra la città e il suo vento in spettacolo puro, arte.

