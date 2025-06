Bonus Cultura maxi truffa ai danni di 837 diciottenni | condannato giovane di Rocca San Felice

Un giovane di Rocca San Felice è stato condannato per aver orchestrato una maxi truffa ai danni di 837 diciottenni attraverso il Bonus Cultura “18App”. Con due anni e sei mesi di reclusione, più una multa di quattro mila euro, la sentenza evidenzia la serietà del reato. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla tutela dei giovani utenti delle iniziative pubbliche, sottolineando quanto sia fondamentale mantenere un sistema trasparente e affidabile.

Avellino – Due anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa di quattromila euro e nessuna sospensione della pena. È questa la condanna inflitta al ventiduenne di Rocca San Felice coinvolto in una vasta truffa legata al Bonus Cultura "18App". La sentenza è stata pronunciata.

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il bonus cultura, in aumento a 1000 euro, si avvicina alla scadenza per le domande. Questo sostegno economico rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani, incentivandoli ad investire in esperienze culturali e formative.

