Bonus centri estivi domande aperte fino al 26 giugno Ecco il bando

Se state pensando a come garantire un’estate ricca di divertimento e apprendimento ai vostri figli, sappiate che il bonus centri estivi rappresenta un’opportunità unica. Fino al 26 giugno, tramite la piattaforma Inps, è possibile inviare le domande per ottenere i contributi dedicati. Un sostegno prezioso per le famiglie, che permette ai bambini di vivere esperienze indimenticabili in ambienti sicuri e stimolanti, ecco tutto quello che bisogna sapere per non perdere questa occasione.

Da ieri e fino al 26 giugno sono aperte le domande tramite la piattaforma dell'Inps per la richiesta dei contributi per la partecipazione a centri estivi. Con la fine dell'anno scolastico per molti bambini, soprattutto nelle grandi città, si aprono le porte dei centri estivi. In affiancamento o in sostituzione del welfare familiare, i centri di aggregazione - tra strutture dedicate allo sport,.

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi. Scadenza per la presentazione delle domande 31 maggio per la scuola primaria e 15 giugno per la scuola dell'infanzia Partecipa alla discussione

' Dal 28 maggio al 12 giugno 2025 saranno aperte le iscrizioni ai centri diurni estivi rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia. Le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivam Partecipa alla discussione

