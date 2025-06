Bonus anziani da 850 euro al mese novità per l’Isee

Il bonus anziani da 850 euro al mese per il 2025 si rinnova con novità importanti, tra cui la possibilità di presentare anche l’Isee sociosanitario calcolato sul nucleo familiare ristretto. Questa misura, destinata agli over 80 non autosufficienti, rappresenta un sostegno fondamentale per coprire le spese di assistenza e cura. Scopri come richiedere il bonus anziani Inps, la nuova opportunità per alleviare le difficoltà delle famiglie.

Per richiedere il bonus anziani 2025, riservato agli over 80 non autosufficienti, è possibile presentare anche l’Isee sociosanitario calcolato sul nucleo familiare ristretto. Lo chiarisce l’Inps nel messaggio n. 1842, dove spiega che il beneficio prevede un assegno mensile di 850 euro, destinato a coprire i costi per l’assunzione di badanti e le spese legate alla cura e all’assistenza. Come richiedere il bonus. Il bonus anziani Inps è la nuova prestazione universale destinata agli anziani non autosufficienti, pensata per sostenere le spese relative all’assunzione di badanti e all’acquisto di servizi di cura e assistenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus anziani da 850 euro al mese, novità per l’Isee

In questa notizia si parla di: bonus - anziani - euro - isee

Bonus anziani fino a 850 euro. «Troppo pochi i beneficiari» - La CISL lancia un appello per modificare i criteri di accesso al bonus anziani, fissato fino a 850 euro, ritenuto insufficiente.

A giugno 2025 partirà l’erogazione del bonus anziani fino a 850 euro al mese. Dato che la misura è partita ufficialmente a gennaio, saranno pagati anche gli arretrati ? Partecipa alla discussione

A giugno 2025 partirà l’erogazione del bonus anziani fino a 850 euro al mese. Dato che la misura è partita ufficialmente a gennaio, saranno pagati anche gli arretrati ? Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bonus anziani da 850 euro al mese, novità per l’Isee; Bonus anziani, indicazioni su ISEE sociosanitario; Bonus anziani 2025, in arrivo i pagamenti, 850 euro mensili dall'INPS per gli anziani non autosufficienti: i requisiti.

Bonus anziani da 850 euro al mese, novità per l’Isee - L’Inps afferma che ora l’accesso è possibile anche con l’Isee sociosanitario ristretto ...

Bonus anziani: dall’INPS chiarimenti sul requisito dell’ISEE - Quali sono i requisiti per poter ottenere il nuovo bonus INPS dedicato agli anziani non autosufficienti?