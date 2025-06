Bonus 22.000 euro ai lavoratori | come averlo e perché è un problema per lo Stato

Il bonus da 22.000 euro ai lavoratori rappresenta un’opportunità unica, ma allo stesso tempo solleva importanti questioni per le casse dello Stato italiano. Con il 74% delle nuove partite IVA aperte sotto regime forfettario, questa misura ha rivoluzionato il panorama fiscale, creando un vero e proprio record. Ma perché tutto ciò può diventare un problema? Scopriamolo insieme, analizzando vantaggi e criticità di questa emergente tendenza fiscale.

Spunta un bonus da 22 mila euro ai lavoratori, ma è un vero e proprio problema per lo Stato italiano e riguarda il regime forfettario per chi lo utilizza e ha la partita iva Ammonta al 74% delle nuove partite Iva sono state aperte con regime forfettario, si tratta di un record per il Fisco. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Bonus 22.000 euro ai lavoratori: come averlo e perché è un problema per lo Stato

