Bonny Juve si muove l’Inter | incontro a Milano con il ds del Parma Cherubini Cosa filtra sull’attaccante

L'Inter accelera sul mercato: nel cuore di Milano, Marotta, Ausilio e Baccin si sono incontrati con Federico Cherubini del Parma, svelando le ambizioni nerazzurre su Bonny. Il giovane attaccante emiliano, seguito attentamente, potrebbe presto diventare un tassello importante per la squadra di Inzaghi. Le trattative sono avvolte da un certo fermento, ma cosa filtra esattamente sull’attaccante? La risposta potrebbe rivoluzionare il futuro dell’Inter e del suo attacco.

Bonny Juve, si muove l’Inter: incontro a Milano col Parma. Le ultime novità sul futuro dell’attaccante della squadra emiliana. L’ Inter si muove concretamente per Bonny. Come rivelato da Sky Sport, nella serata di ieri Marotta, Ausilio e Baccin hanno incontrato a cena, presso Palazzo Parigi, il ds del Parma ed ex Juventus Federico Cherubini. Sul tavolo c’è stato anche il nome di Bonny, che resta un obiettivo importante per i nerazzurri. L’Inter, dopo l’arrivo di Chivu, è forte anche su Leoni. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny Juve, si muove l’Inter: incontro a Milano con il ds del Parma Cherubini. Cosa filtra sull’attaccante

Pintus, la Juve si muove per il preparatore ex Inter: presentata un’offerta, la situazione - La Juventus sta valutando il nome di Antonio Pintus, ex preparatore atletico dell'Inter, per potenziare il proprio staff per la prossima stagione.

ULTIM’ORA Guarro - Inter, Piero Ausilio al Gewiss Stadium per Bonny. Il centravanti francese rappresenta l’esigenza più immediata perché potrebbe servire una punta in vista del Mondiale per Club. Arnautovic e Correa non dovrebbero partire per gli US Partecipa alla discussione

