Bonny cambiano i tempi ma non i piani | strada tracciata dall’Inter!

Anche se i tempi cambiano, i piani dell’Inter rimangono saldi: puntare su Ange-Yoan Bonny per rinforzare l’attacco. Il giovane talento del Parma si presenta come una soluzione interessante, con un costo abbordabile che potrebbe diventare realtà già questa estate. Nonostante le tempistiche, la strategia nerazzurra resta chiara, e il futuro del francese sembra ormai scritto: l’Inter lo vuole, e l’affare potrebbe presto concretizzarsi.

Ange-Yoan Bonny è uno dei principali obiettivi dell’Inter per quanto riguarda il suo reparto offensivo. Il calciatore del Parma può arrivare nella sessione estiva di mercato a un prezzo non troppo oneroso. LA SITUAZIONE – Ange-Yoan Bonny non arriverà all’Inter prima del Mondiale per Club, ma la sostanza resta immutata. Con la finestra straordinaria di mercato che chiude oggi 10 giugno, è inevitabile che i giochi siano fatti, con il francese che resterà al Parma almeno fino alle prossime settimane. Ciò significa che il nuovo tecnico nerazzurro Cristian Chivu potrà contare sui 3 attaccanti dello scorso anno più i due fratelli Esposito, appena rientrati dai rispettivi prestiti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, cambiano i tempi ma non i piani: strada tracciata dall’Inter!

In questa notizia si parla di: inter - bonny - cambiano - tempi

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Ne parlano su altre fonti

Milan: Maignan al Chelsea per 15 milioni. Inter: Bonny arrival subito?; Inter, il nuovo attacco di Chivu parte da Bonny: le parole di Hojlund cambiano tutto; C’è un’Inter da ricostruire: come cambiano le strategie dopo il naufragio in Champions.

Scatto Inter, ora Bonny è in pugno: tempi, cifre e quella promessa ad Ausilio… - Il giocatore del Parma sarà il prossimo rinforzo per l'attacco: ieri contatto tra club per consolidare la posizione nerazzurra Inter-

Da Parma: “Bonny, sarà Inter: superato il Napoli! Ma si farà dopo il Mondiale perché…” - Yoan Bonny, obiettivo molto caldo dei nerazzurri per rinforzare l'attacco ...

Calciomercato Inter, rimandato il colpo Bonny: non ci sarà per il Mondiale per Club, la situazione - Tutti i dettagli L’Inter è pronta a mettere a segno il terzo colpo del suo calciomercato est ...