Bomba in riva al mare | chiamati gli artificieri per la bonifica

Una scoperta inattesa scuote Marina di Ravenna: ieri mattina, un bagnino ha segnalato il ritrovamento di un colpo di mortaio risalente alla Seconda guerra mondiale sulla spiaggia. La scena si è trasformata in un’operazione di bonifica, con l’intervento degli artificieri per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda, ancora in corso, ricorda quanto il passato possa riaffiorare in modo inatteso, e ci invita a riflettere sulla memoria storica e la tutela del nostro patrimonio.

Ravenna, 11 giugno 2025 – Un ritrovamento assai singolare quello che ieri mattina è stato fatto in spiaggia a Marina di Ravenna. Si tratta di un colpo di mortaio - presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale - del peso di diversi chili. A lanciare l'allarme verso le 10.15, è stato un bagnino. Sul posto sono allora giunti gli agenti di una Volante della polizia. L'area, di competenza demaniale e nei pressi della concessione dello stabilimento balneare 'Ulisse', è poi stata delimitata in attesa che i militari specializzati in questo tipo di bonifiche, ovvero gli artificieri dell'8° reggimento genio guastatori paracadutisti 'Folgore' di Legnago, nel Veronese, non facciano nelle prossime ore brillare l'ordigno.

