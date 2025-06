Bologna ufficiale | De Silvestri rinnova fino al 2026

Il cuore pulsante del Bologna, Lorenzo De Silvestri, rinnova il suo impegno con i rossoblù fino al 2026, dimostrando fedeltà e passione per i colori bolognesi. Capitano carismatico e leader in campo, il suo prolungamento di contratto rafforza la volontà di costruire un futuro ambizioso. Con questa firma, De Silvestri si conferma una colonna portante della squadra: un segnale di continuità e determinazione per i tifosi e il club.

Lorenzo De Silvestri sarà un giocatore del Bologna anche per la stagione 202526. Il capitano dei rossoblù ha rinnovato il contratto in scadenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: bologna - silvestri - ufficiale - rinnova

De Silvestri carica il Bologna: «Portare 30mila tifosi a Roma è un grande orgoglio. Vi spiego cosa mi ha insegnato Sinisa»

