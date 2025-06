Bologna sirene di guerra a scuola per parlare di Gaza | polemiche sull' iniziativa

A Bologna, una suggestiva lezione scolastica si trasforma in un evento controverso: sirene di guerra e un monologo di Alessandro Bergonzoni per raccontare la sofferenza dei palestinesi sotto le bombe. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, ha acceso un acceso dibattito tra chi la considera un modo potente per sensibilizzare e chi la giudica inopportuna. La polemica continua a infiammare il panorama culturale e politico, riflettendo le tensioni su uno dei conflitti più complessi del nostro tempo.

Scoppia la polemica a Bologna dopo una lezione al liceo “Aldini Valeriani” (e replicata al “Crescenzi-Pacinotti-Sirani”) con una sirena antiaerea e un monologo dell’attore Alessandro Bergonzoni per raccontare la vita dei palestinesi sotto le bombe. L’iniziativa, sostenuta dall’assessore all’istruzione Daniele Ara, è stata criticata dalla Lega per la mancata menzione del 7 ottobre e delle vittime israeliane, e per la sua coincidenza con la manifestazione politica di PD e M5S in città . Ara difende: "È un messaggio di pace, non propaganda". Nessuna protesta da parte delle famiglie, precisa la dirigenza scolastica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, sirene di guerra a scuola per parlare di Gaza: polemiche sull'iniziativa

