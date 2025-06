Bologna lo scandalo | cosa insegnano a scuola

Nel cuore di Bologna, un controverso spettacolo scolastico ha suscitato dibattiti e riflessioni profonde. Con sirene d’allarme a tutto volume e rappresentazioni teatrali, si è cercato di far vivere agli studenti l’esperienza dei palestinesi sotto le bombe. Un'iniziativa che, tra polemiche e approvazioni, svela quanto sia complesso insegnare e comprendere i conflitti globali nell’aula scolastica, lasciando aperto il dibattito su responsabilità e limiti della didattica.

Ci mancavano le “prove tecniche di guerra” in classe, naturalmente politicamente orientate, con tanto di sirene d’allarme a tutto volume nei corridoi degli istituti scolastici bolognesi. Scopo della rappresentazione: far meglio comprendere agli studenti che cosa provino i palestinesi a vivere sotto le bombe. Una trovata teatrale in perfetta cornice pro-Pal, ideata dall’attore e scrittore Alessandro Bergonzoni e poi approvata e diffusa dall’assessore all’Istruzione (con delega all’Educazione alla pace, ça va sans dire) del Comune di Bologna, Daniele Ara. L’iniziativa nata nella Bologna amministrata dal Pd, guarda caso realizzata i primi giorni di giugno a ridosso della manifestazione di piazza pro-Palestina organizzata dalla sinistra, ha trovato il favore dei presidi, che hanno “costretto” centinaia di ragazzi a partecipare a quella che hanno chiamato una “esercitazione di immedesimazione con il popolo palestinese e con tutti i popoli in guerra”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna, lo scandalo: cosa insegnano a scuola

