Bollettino 2-8 giugno dell’Osservatorio Vesuviano

L’Osservatorio Vesuviano ci aggiorna con il bollettino dal 2 all’8 giugno, offrendo dati fondamentali sulla deformazione del suolo. Con uno stimato sollevamento di circa 10 mm, questa settimana si conferma un periodo di attività moderata, con valori simili a quelli di aprile e maggio. In un contesto di continua vigilanza, ogni dettaglio diventa cruciale per la nostra sicurezza e comprensione del vulcano. Ecco i punti salienti…

Relazione a cura del dottore in Scienze Geologiche Carlo Migliore. La deformazione del suolo nella settimana dal 2 all’8 giugno: il sollevamento stimato è di circa 10mm, 1cm. Mancano 5 giorni per il dato complessivo di maggio ma direi che a occhio sarà leggermente inferiore a 1.5cm, non troppo diverso da aprile. Ben poco possiamo . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it