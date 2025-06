Bollettino 2-8 giugno dell’Osservatorio Vesuviano

L’Osservatorio Vesuviano ci offre un nuovo aggiornamento sulla situazione del vulcano, evidenziando un lieve sollevamento del suolo di circa 10 mm tra il 2 e l’8 giugno. Con pochi giorni al termine di maggio, si prevede che la deformazione totale si attesterà intorno a 1,5 cm, paragonabile ad aprile. Questi dati sono fondamentali per monitorare con attenzione i possibili segnali di attività…

Relazione a cura del dottore in Scienze Geologiche Carlo Migliore. La deformazione del suolo nella settimana dal 2 all'8 giugno: il sollevamento stimato è di circa 10mm, 1cm. Mancano 5 giorni per il dato complessivo di maggio ma direi che a occhio sarà leggermente inferiore a 1.5cm, non troppo diverso da aprile. Ben poco possiamo .