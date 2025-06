Boccia si fa bocciare dalla realtà: un esempio di come l’arroganza possa offuscare il senso della misura. Dopo aver deriso i lombardi durante la pandemia, ora il suo commento sulla sconfitta del PD alle urne referendarie dimostra come alcune figure politiche preferiscano alimentare illusioni piuttosto che affrontare i dati concreti. La sua esultanza, infatti, rischia di essere un ruzzolone nella cruda realtà politica che, prima o poi, ci mette tutti davanti alle proprie responsabilità.

Nella esile biografia politica di un certo Boccia Francesco fino a poco fa si leggeva solo: «Derise i lombardi afflitti dalla pandemia con una mascherina penzolante». A urne referendarie chiuse, questo signore - capogruppo pd al Senato per le agenzie, marito di Nunzia De Girolamo per il popolo - ha voluto superarsi. E davanti alla débâcle del suo partito ha esultato: «Hanno votato 15 milioni di persone, la Meloni è al potere per 12.300.000 voti». Che è un po’ come dire che Napoleone a Waterloo ha pareggiato. D’altronde cosa sono 50.000 morti davanti a una vacanza da sogno a Sant’Elena. Oltre a dimostrarsi un pessimo fruttarolo, che pesa le mele con le pere, Boccia si rivela anche uno scadente matematico. 🔗 Leggi su Laverita.info