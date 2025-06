Bob Dylan per fortuna non vuole star fermo e il pubblico ringrazia

Bob Dylan, sempre in movimento e mai fermo, conquista il pubblico con la sua imprevedibilità e talento senza tempo. Stavolta, lo vediamo suonare un pianoforte verticale in piedi, regalando un'esperienza unica e coinvolgente. La scena è un perfetto esempio di come Dylan riesca a trasformare ogni momento in magia musicale, dimostrando che la sua creatività non ha limiti. Per scoprire tutto, accedi al sito e abbonati!

La scena è più o meno questa: Bob Dylan suona un pianoforte verticale in piedi, come gli va di fare ogni tanto, e il suono dello strumento è tip. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bob Dylan per fortuna non vuole star fermo, e il pubblico ringrazia

In questa notizia si parla di: dylan - fortuna - vuole - star

Crollo United nel tour asiatico: dopo la finale di Europa League, il Manchester perde con l’Asean All Stars a Kuala Lumpur nella prima gara della post-season. È crisi nera: cosa può risollevare la squadra di Amorim? Partecipa alla discussione

The Beatles, la sorella di John Lennon contro la scelta del cast: "L’attore deve essere di Liverpool. Sbagliano tutti l'accento" "Perché non hanno dato una possibilità ad attori emergenti di Liverpool invece di scegliere star che sono ovunque come Paul Mesca Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rivelazioni: Kristen Stewart vuole diventare mamma: «Il parto però mi fa paura» |; Quando Bob Dylan apparve per la prima volta in California.