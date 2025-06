Bob Dylan è la voce narrante nel video di presentazione del nuovo album di Machine Gun Kelly

Nel febbraio 2025, Bob Dylan ha sorpreso tutti condividendo un video di Machine Gun Kelly in un negozio di dischi, dimostrando un rispetto inatteso per l'artista. La sua voce narrante nel nuovo video di presentazione del recente album di Kelly si fa portatrice di questa stima, rivelando un legame artistico e personale che promette di scuotere il panorama musicale. Un gesto che apre nuove prospettive e invita a scoprire cosa unisce queste due icone diverse ma complementari.

I primi rumours sulla stima di Bob Dylan per Machine Gun Kelly arrivavano nel febbraio 2025, quando il cantautore pubblicava il video di una performance del rapper in un negozio di dischi risalente al 2016. La voce di Sun To Me aveva scritto con grande entusiasmo nelle sue stories: “Il grande maestro del fare tutto il contrario di quel che la gente vuole ha postato a caso un video di me che rappo in un negozio di vinili. Mi son detto: fidati dei segnali che arrivano..È stato fichissimo. Sono grato. È random”. Lo scorso mese, durante la tappa di Los Angeles dell’ Outlaw Music Festival Tour di Willie Nelson, di cui Dylan è attualmente headliner, MGK ha fatto un’apparizione sul palco con Billie Strings, John Stamos e Johnny Knoxville. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it