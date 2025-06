Blocco Euro 5 diesel | l’Emilia-Romagna è la sola a non chiedere la revoca nella pianura Padana

In un contesto in continua evoluzione, l’Emilia-Romagna si distingue come l’unica regione a non chiedere la revoca del blocco Euro 5 diesel dall’1 ottobre, sfidando le istanze di Piemonte, Lombardia e Veneto. Con il sostegno di Roma e della Lega, la regione sceglie di mantenere aperto un dibattito che coinvolge milioni di automobilisti e cittadini. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta e cosa ci riserva il futuro?

Bologna, 11 giugno 2025 – Tre Regioni su quattro si sono sfilate e così l'Emilia-Romagna resta sola nel non chiedere la revoca del blocco dei diesel Euro 5 dall'1 ottobre. L'apertura per evitare l'ennesimo divieto arriva da Roma e viene guidata da giorni dal vicepremier Matteo Salvini e dalla Lega. Dove è previsto il blocco. Lo stop alla circolazione per i diesel euro 5 metterebbe fuori gioco un milione di auto in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ossia il bacino della Pianura Padana che, come è noto, è tra le zone più inquinate d'Europa (e adesso ci si mette anche la polvere degli incendi dal Canada e peggiorare la qualità dell'aria).

