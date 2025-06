Blocco euro 5 corsa contro il tempo della Lega per il rinvio

La corsa contro il tempo della Lega si intensifica: il partito ha presentato un emendamento al Decreto Infrastrutture per rinviare il blocco delle auto diesel Euro 5, previsto entro ottobre 2025. Un tentativo di scongiurare un'immediata stretta che potrebbe impattare milioni di automobilisti e l'economia locale. La sfida ora è convincere le istituzioni a posticipare questa scadenza, dando respiro alle famiglie e alle imprese italiane.

Corsa contro il tempo per fermare il blocco delle auto alimentate a diesel euro 5. La Lega ha presentato un emendamento al Decreto infrastrutture che prevede lo stop alla circolazione dei veicoli entro ottobre 2025. L'obiettivo del Carroccio è quello di posticipare lo stop all'anno prossimo, 31. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Blocco euro 5, corsa contro il tempo della Lega per il rinvio

In questa notizia si parla di: blocco - euro - corsa - tempo

Blocco auto Euro 5 in Lombarda, cambia tutto? Salvini vuole fermarlo: cosa può succedere da ottobre - A partire dal 1° ottobre 2025, l'entrata in vigore del blocco delle auto Euro 5 in Lombardia potrebbe rivoluzionare il panorama della mobilità regionale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Blocco euro 5, corsa contro il tempo della Lega per il rinvio; Stop ai diesel Euro 5 da ottobre, è corsa contro il tempo per evitare la batosta green; Diesel Euro 5, Salvini all’attacco: “Voglio bloccare lo stop ai motori a gasolio”.

Blocco euro 5, corsa contro il tempo della Lega per il rinvio - I governatori di Lombardia, Veneto e Piemonte hanno diffuso una nota in cui sottolineano l'esigenza di procedere contro lo stop delle auto ...

Stop ai diesel Euro 5 da ottobre, è corsa contro il tempo per evitare la batosta green - L'Ue impone all'Italia di fermare milioni di veicoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-

Rinvio di un anno il blocco dei diesel euro 5 e censimento degli autovelox - Scongiurare il blocco dei diesel euro 5 per un altro anno, offrendo la possibilità alle Regioni di evitarlo anche successivamente.