Blocco diesel Euro 5 da ottobre 2025 come controllare se l’auto può circolare

Se possiedi un'auto diesel Euro 5, è importante sapere se potrai continuare a circolare dopo il 2025. Con le nuove restrizioni che interesseranno quattro regioni del Nord Italia, verificare lo stato di emissione del tuo veicolo diventa fondamentale per evitare sanzioni e disagi. Scopri come controllare facilmente la compatibilità della tua auto con le normative in vigore e pianifica al meglio i tuoi spostamenti futuri.

Ore contate per le auto diesel Euro 5 in quattro regioni del Nord Italia, che andranno presto incontro a pesanti limitazioni. A partire dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore un parziale stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5 in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Blocco Euro 5 contro l'inquinamento. La misura ambientale coinvolgerà milioni di automobilisti, con conseguenze importanti per la mobilità urbana, soprattutto per chi utilizza l'auto per recarsi al lavoro. Le zone colpite sono i comuni con più di 30.000 abitanti, oltre alle aree B e C di Milano. La ratio del provvedimento è quella di rendere meno insalubre l'aria della Pianura Padana, una delle aree più inquinate d'Europa.