Blocco dei Diesel Euro 5 i governatori del Nord | Bene l’emendamento sul rinvio non colpire imprese e famiglie

Il futuro dei diesel Euro 5 in Italia resta incerto: tra preoccupazioni ambientali e interessi economici, i governatori del Nord si mobilitano per un emendamento che possa posticipare il blocco previsto per ottobre. Una decisione che potrebbe fare la differenza per migliaia di imprese e famiglie, evitando un duro colpo all’economia locale. La partita è aperta: vediamo come evolverà questa cruciale trattativa.

Milano, 11 giugno 2025 – Il conto alla rovescia verso lo stop per motivi ambientali ai veicoli diesel Euro 5 si può arrestare? È la speranza dei proprietari di vetture con questo tipo di alimentazione, ovviamente, ma anche di una serie di soggetti istituzionali, a partire dalla maggior parte dei presidenti delle regioni coinvolte dallo stop. Il blocco, attualmente, è previsto per mercoledì 1 ottobre. È sul tavolo, però, la possibilità di un suo rinvio, così come ventilato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in alcuni suoi interventi pubblici e sui giornali. Sulla scorta di questa apertura i governatori di Piemonte, Lombardia e Veneto hanno diffuso una nota congiunta in cui sostengono con chiarezza l’esigenza di procedere in questo senso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blocco dei Diesel Euro 5, i governatori del Nord: “Bene l’emendamento sul rinvio, non colpire imprese e famiglie”

Salvini critica il blocco degli Euro5 diesel: "Fesserie che avvantaggiano altri mercati" - Matteo Salvini alza la voce contro il blocco degli Euro5 diesel, definendolo "follie" che favoriscono mercati esteri.

