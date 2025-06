Bloccati per ore in aeroporto odissea dalla Grecia a Bologna

Una notte da incubo all'aeroporto di Preveza, in Grecia, dove i passeggeri del volo Ryanair FR3999 sono rimasti bloccati per quasi sette ore, vivendo un'odissea tra ritardi e disagi. La loro speranza di tornare a Bologna si è trasformata in una lunga attesa di oltre otto ore, tra rinvii e incertezza. Un episodio che mette in luce le sfide delle compagnie aeree e l'importanza di un'assistenza adeguata nei momenti di crisi.

Bologna, 11 giugno 2025 – Nottata da incubo per molti passeggeri. Dovevano ritornare a Bologna, ma il volo FR3999 di martedì 10 giugno, ha riportato quasi 7 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Preveza, in Grecia, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 14,20 e atterrato solamente alle 22,01. "Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Bologna, per svariati motivi, lavoro, salute o semplicemente vacanza – spiega in una nota Italia Rimborso –.

In questa notizia si parla di: bologna - aeroporto - grecia - bloccati

