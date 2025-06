blitz nei boschi della droga smantellata una base

Un blitz nei boschi della droga ha portato al sequestro di quasi tre chili di sostanze stupefacenti e armi, oltre all’arresto di un pusher che operava da una tenda nascosta come base di spaccio. L’uomo, volto coperto per evitare il riconoscimento, è stato arrestato in flagranza dalla Squadra Mobile. Questa operazione dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il traffico illecito e proteggere la comunità.

Un pusher arrestato, quasi tre chili di droga e armi trovati in una tenda nei boschi, che fungeva da base operativa per lo spaccio, a volto coperto, in modo da non essere riconosciuti né dalle forze dell’ordine né dagli acquirenti. Non è bastato tuttavia per farla franca ad A.H., 23 anni, irregolare sul territorio nazionale, che l’altro giorno gli investigatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di 0,28 grammi di cocaina e 0,24 di cocaina, reato aggravato dall’aver coperto il volto. L’operazione della polizia, a contro dello spaccio di stupefacenti nei boschi di Talamona, è stata predisposta anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e ha richiesto l’impiego di una ventina di operatori della Squadra Mobile di Sondrio i quali, con non poca difficoltà, hanno interamente cinturato la vasta area boschiva e, dopo aver bloccato il pusher, hanno smantellato la base logistica, coadiuvati per l’intero servizio dall’impiego di due droni del Gruppo aereo di Protezione civile di Sondrio per il monitoraggio della zona e per garantire, soprattutto, la sicurezza degli operatori di polizia impegnati nell’attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it