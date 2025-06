Blitz contro i trafficanti di migranti grazie al click day Meloni | Denunciato tutto un anno fa

Un anno fa, Meloni denunciava le mire della criminalità organizzata sul decreto Flussi. Ieri, il blitz contro i trafficanti di migranti conferma l’efficacia di questa strategia, dimostrando come azioni tempestive e coordinate siano fondamentali per contrastare efficacemente le minacce alla sicurezza nazionale. È la prova che, con determinazione, si può fare davvero la differenza.

Il premier ricorda di aver segnalato alla Procura nazionale antimafia le mire della criminalità organizzata sul decreto Flussi. L'operazione di ieri ne è una conferma.

L’Italia guida il maxi blitz internazionale che ha smantellato una rete pachistana di traffico di immigrati lungo la rotta balcanica. Ennesimo colpo decisivo contro l’immigrazione clandestina grazie alla cooperazione tra le forze di Polizia di Italia, Slovenia, Cro Partecipa alla discussione

Nel corso del blitz della squadra mobile sono state trovate mazzette di soldi Partecipa alla discussione

