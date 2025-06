Bleach il creatore Tite Kubo progetta uno spin-off sulla vita di Ichigo a Londra

svelare i segreti nascosti di Ichigo a Londra, offrendo ai fan un nuovo e affascinante capitolo della sua avventura. Con il talento di Kubo che torna a sorprendere, questa possibile serie spin-off promette di espandere l'universo di Bleach, rivelando aspetti inediti del protagonista e delle sue sfide. Restate sintonizzati: il viaggio londinese di Ichigo potrebbe essere più epico di quanto immaginate.

Dopo la fine della Guerra del Sangue Millenario, Ichigo si recò a Londra per studiare inglese, tuttavia il suo viaggio a Londra è sempre stato un mistero. Forse ora Tite Kubo ci svelerà la storia con uno spin-off. Durante una sessione di domande sul portale Klub Outside, Tite Kubo ha alimentato le speranze dei fan rivelando che potrebbe raccontare il periodo londinese di Ichigo Kurosaki. Ambientata dopo il finale del manga, la storia potrebbe anche incrociarsi con Burn the Witch, espandendo ulteriormente i due universi creati dall'autore. Nulla è ancora ufficiale, ma l'attesa si fa già sentire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bleach, il creatore Tite Kubo progetta uno spin-off sulla vita di Ichigo a Londra

In questa notizia si parla di: tite - kubo - ichigo - londra

Bleach, Tite Kubo preoccupato per il finale dell'anime: "Non dormo la notte pensando agli animatori" - Tite Kubo, creatore di Bleach, è preoccupato per il finale dell'anime "La Guerra dei Mille Anni". La sua ansia è così forte che non riesce a dormire, pensando agli animatori coinvolti.

Se ne parla anche su altri siti

Bleach, il creatore Tite Kubo progetta uno spin-off sulla vita di Ichigo a Londra; Tite Kubo accende le speranze dei fan: Ichigo Kurosaki potrebbe tornare a Londra; Bleach, Tite Kubo svela la forma più potente di Ichigo Kurosaki.

Bleach, il creatore Tite Kubo progetta uno spin-off sulla vita di Ichigo a Londra - Durante una sessione di domande sul portale Klub Outside, Tite Kubo ha alimentato le speranze dei fan rivelando che potrebbe raccontare il periodo londinese di Ichigo Kurosaki.