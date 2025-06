Biondo si sposa | Tesoro sei l’unica ragione per cui non mi sento davvero solo

In un dolce momento di felicità, Biondo annuncia il suo grande giorno: si sposa con Anna Dvalishvili. Con un tocco di romanticismo, il cantante confessa su Instagram che lei è l’unica ragione per cui non si sente solo. Un amore che diventa ufficiale, portando con sé emozioni e promesse di un futuro insieme. La loro storia ci ricorda quanto il vero affetto possa illuminare i momenti più intensi della vita.

Biondo si sposa con Anna Dvalishvili. Ad annunciarlo è il cantante con un post su Instagram. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Biondo si sposa: “Tesoro, sei l’unica ragione per cui non mi sento davvero solo”

