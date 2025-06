Binario sporco il biglietto da visita per chi arriva in treno

Una stazione in stato di abbandono non solo compromette l’immagine del luogo, ma riflette anche mancanze di attenzione e rispetto per i viaggiatori. Francesco denuncia un problema concreto: il binario sporco a Cesena, in netto contrasto con quello di Forlì, dove tutto è curato e ordinato. È ora di chiedersi: quando la cura e la pulizia torneranno ad essere priorità?

Segnala Francesco: "Questo è lo stato di degrado che si presenta a chi accede al secondo binario della stazione e guarda il terzo binario. A Forlì il terzo binario è pulito. A Cesena è sempre in questo stato. Possibile che nessuno pulisca?". 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Binario sporco, il biglietto da visita per chi arriva in treno"

