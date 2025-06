Bimbo si sente male in auto con il padre i poliziotti gli fanno strada nel traffico fino in ospedale

Una corsa contro il tempo tra traffico e urgenza, dove il coraggio e la prontezza degli agenti della Polizia di Stato hanno fatto la differenza. Un bambino in pericolo, salvato da un intervento rapido e determinato, dimostra come la nostra tutela quotidiana possa essere fondamentale nelle situazioni più imprevedibili. La vicenda di Roma ci ricorda che, in momenti difficili, la solidarietà e il coraggio dei nostri tutori sono insostituibili. Continua a leggere.

Tragedia sfiorata a Roma per un bambino che si è sentito male in auto con il papà e stava per perdere conoscenza. Ad aiutarlo due agenti della Polizia di Stato, che hanno fatto strada alla macchina nel traffico fino in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

