Bimbo in coma una comunità in preghiera per il piccolo Pietro

In un gesto di profonda umanità e speranza, la comunità di Villammare si è unita in preghiera per il piccolo Pietro, un bimbo di soli nove mesi che affronta una battaglia difficile in ospedale. La fede e l’amore si sono intrecciati in un momento di grande solidarietà, dimostrando quanto possa essere potente il calore di un’intera comunità di fronte alle sfide più dure. Questa veglia è un simbolo di speranza e vicinanza che supera ogni confine.

La comunità di Villammare, in provincia di Salerno, si è raccolta in un'intensa veglia di preghiera nella chiesa di Maria Santissima di Portosalvo, per manifestare vicinanza e speranza al piccolo Pietro, il bambino di nove mesi ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, giunto in coma al pronto soccorso di Sapri lo scorso giovedì, lotta tra la vita e la morte a causa di gravi lesioni. A celebrare la funzione è stato don Vincenzo Contaldi, parroco della cittadina del Golfo di Policastro, che ha saputo interpretare e restituire il dolore di un'intera popolazione attraverso parole di conforto e fede.

