Bimba di 12 anni salva la mamma presa a bastonate dal papà

In un gesto di coraggio e determinazione, una bambina di soli 12 anni di origine indiana ha chiamato il 112 per salvare sua madre da una brutale aggressione del padre. La sua prontezza di spirito ha permesso di attivare un intervento immediato, dimostrando che anche nei momenti più difficili, il coraggio può fare la differenza. Questa storia ci ricorda quanto sia fondamentale l'attenzione e il valore dell'intervento tempestivo in situazioni di emergenza.

Brescia – Una bimba di origine indiana ha dimostrato un incredibile coraggio, nelle scorse ore, contattando il numero unico per le emergenze 112 per chiedere aiuto, dato che suo padre stava aggredendo la mamma con un bastone. Con voce spezzata dall’angoscia, la piccola ha riferito che la madre stava perdendo sangue dalla testa dopo essere stata aggredita con un bastone. La segnalazione è stata immediatamente trasmessa alla Centrale Operativa della Questura di Brescia. Picchia la moglie 25enne incinta: 34enne arrestato a Castel d’Ario Gli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente all’indirizzo indicato dalla ragazzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bimba di 12 anni salva la mamma presa a bastonate dal papĂ

