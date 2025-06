Bilancio | Piciocchi Avanzo di 132 milioni lo attesta un documento firmato da Salis

Il bilancio di Piciocchi registra un avanzo di 132 milioni, confermato da un documento firmato dall'ex vicesindaco Salis. Quest'ultimo respinge le accuse della neo sindaca di Genova, Silvia Salis, che si era espressa con preoccupazione riguardo a un presunto buco di 50 milioni. La vicenda mette in luce tensioni e chiarimenti sulle finanze cittadine, evidenziando come i numeri possano essere interpretati in modo differente.

L'ex vicesindaco e assessore al bilancio Pietro Piciocchi respinge al mittente le accuse della neo sindaca di Genova Silvia Salis che lunedì, alla presentazione della nuova giunta, si era detta preoccupata dei conti a causa di un 'buco' da 50 milioni che servirebbe a coprire il riequilibrio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Bilancio: Piciocchi, "Avanzo di 132 milioni, lo attesta un documento firmato da Salis"

Confermate le indiscrezioni sui nomi di assessore e assessori. La frecciata a Piciocchi: "Per l'assestamento di bilancio mancano 50 milioni, non accettiamo lezioncine da nessuno" Partecipa alla discussione

Parlare di “disastro” quando ci sono 132 milioni di euro in cassa più altri 127 milioni vincolati è una mancanza di rispetto verso la verità e verso i cittadini. In otto anni, otto bilanci in avanzo. Ridotto il debito di 300 milioni di euro. Pagamenti ai fornitori in appena Partecipa alla discussione

Salis: "Mancano 50 milioni per il bilancio". Piciocchi: "Falso, carenza cronica" - Braccio di ferro tra la neo sindaca e chi l'ha preceduta sul presunto buco nelle casse comunali.

Bilancio: Piciocchi, "Avanzo di 132 milioni, lo attesta un documento firmato da Salis" - La replica dell'ex vicesindaco e assessore al bilancio: "Se non si conosce la materia della contabilità pubblica bisognerebbe farsela spiegare o mettersi a studiare ...