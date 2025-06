Bilancia smart completa con 13 funzioni per tutta la famiglia | offerta lampo!

Scopri la bilancia smart INSMART, il compagno ideale per tutta la famiglia che unisce tecnologia e praticità. Con 13 funzioni innovative, monitora non solo il peso, ma anche massa muscolare, acqua corporea e molto altro, grazie all’app dedicata. Perfetta per chi desidera prendersi cura della propria salute con semplicità e precisione. A soli 23,74 euro, con uno sconto del 21%, questa offerta lampo non puoi lasciartela scappare!

La bilancia INSMART rappresenta una soluzione tecnologica per chi desidera monitorare la propria salute con precisione e semplicità. Disponibile a un prezzo di 23,74 euro, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo originale, questo dispositivo si distingue per le sue funzionalità avanzate e il design compatto. Non perdere tempo e acquistala subito Non misura solo il peso: tutto è scritto nell’app dedicata. Dotata di sensori a forma di "G" e tecnologia di bio-impedenza ( BIA ), la bilancia offre misurazioni accurate fino a 180 kg, con una divisione minima di 50 grammi. Grazie ai quattro elettrodi integrati, è possibile rilevare non solo il peso corporeo, ma anche altri 13 parametri fondamentali, tra cui indice di massa corporea, percentuale di muscoli, massa ossea e livello di idratazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bilancia smart completa, con 13 funzioni per tutta la famiglia: offerta lampo!

