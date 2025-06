Bike Night Emilia-Romagna | pedalata notturna da Ferrara al mare per promuovere il cicloturismo

La Bike Night riesce a unire passione, natura e scoperta, creando un’esperienza unica tra amici e appassionati di ciclismo. Questa pedalata notturna da Ferrara al mare diventa un’occasione speciale per vivere l’Emilia-Romagna sotto una luce diversa, promuovendo il cicloturismo e valorizzando il territorio. Un evento che trasforma la notte in un’avventura indimenticabile, invitando tutti a pedalare verso nuove emozioni e scoperte.

Una notte in bici dal centro di Ferrara fino al mare. Attesa per l’undicesima edizione della ‘Bike Night Emilia-Romagna’, che si terrà sabato partenza a mezzanotte da piazza Trento Trieste, per percorrere i 100km fino al lido di Volano. Un evento promosso e organizzato da Witoor in collaborazione con Confagricoltura Ferrara, Uisp comitato di Ferrara, Fiab Ferrara, associazione Anffas ed altre associazioni del territorio. "La Bike Night riesce a promuovere la mobilità sostenibile – ha spiegato l’assessore Carità – dimostrando il potenziale del percorso cicloturistico Destra Po e la vocazione sempre più cicloturistica e sportiva della città di Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bike Night Emilia-Romagna: pedalata notturna da Ferrara al mare per promuovere il cicloturismo

Bike Night Emilia-Romagna e Bike Night Ferrara City: orari e percorsi per pedalare insieme di notte - La Bike Night Emilia-Romagna e Ferrara si svolgerà tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, offrendo un percorso di 100 km pianeggianti da Ferrara al mare.

È iniziata la settimana della Bike Night Emilia-Romagna, la prima tappa del tour Bike Night 2025. Il via sabato 15 giugno a mezzanotte da Ferrara al mare, da piazza Trento e Trieste al Bagno Ristoro del Lido di Volano. Saranno 100 km con centinaia di cicliste

Pronti a vivere una notte indimenticabile? Il 14 e 15 giugno torna la Bike Night Emilia-Romagna! Da Ferrara al mare, 100 km di pura magia: pedala sotto le stelle, lungo le rive del Po, fino a Lido di Volano.

