Bignami | il governo ora è più forte | A Bologna molta insoddisfazione Comunali? Sarà una partita aperta

In un contesto di crescente insoddisfazione verso l'attuale amministrazione locale, il commento di Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia sottolinea come un governo più forte e una sinistra distaccata dalla realtà influenzeranno il panorama politico, sia a Bologna che a livello nazionale. La partita delle regionali si svolge su uno scenario complesso, dove ogni voto racconta una storia a sé. Ma cosa ci riserva il futuro? La risposta sta nelle prossime scelte elettorali.

Un governo più forte, una sinistra "scollegata dalla realtà" e un orizzonte politico, a livello nazionale e locale, che non verrà influenzato dall’esito del voto di domenica e lunedì, perché "ogni partita fa storia a sé. E qui a Bologna sentiamo molta insoddisfazione verso questa giunta". L’analisi del voto referendario di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, abbraccia tutti i fattori di riflessione che il mancato raggiungimento del quorum ha scatenato anche sotto le Due Torri. Bignami, il governo esce rafforzato da questo voto? "Sì, anche perché la sinistra ha dimostrato di essere completamente scollegata dalla realtà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bignami: il governo ora è più forte: "A Bologna molta insoddisfazione. Comunali? Sarà una partita aperta"

In questa notizia si parla di: bignami - governo - forte - bologna

Bignami in tour per il governo Meloni: "Alluvione, servivano opere idrauliche. Lo ammette anche de Pascale..." - Inizia il tour di Fratelli d’Italia per il bilancio di metà mandato del governo Meloni, con tappe a Porretta Terme e altri luoghi.

I cittadini non sono più al sicuro! La ricetta del governo Meloni è manganelli e bavagli, ma noi non ci pieghiamo. Continueremo a difendere il Paese... Partecipa alla discussione

Il centro di calcolo di #Bologna è il simbolo di una nuova stagione per la ricerca italiana: non più in rincorsa, ma protagonista del cambiamento. La visita di oggi di @giorgiameloni e @roberta.metsola testimonia un impegno politico chiaro e senza precedenti v Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Bignami: il governo ora è più forte: A Bologna molta insoddisfazione. Comunali? Sarà una partita aperta; Città 30, botta e risposta: per Bignami è “inapplicabile”, per Fratoianni mostra “l’ipocrisia del governo; Il Passante che non c’è. Confindustria: Va fatto. Bignami lo seppellisce: Non è la soluzione.

Passante di Bologna, Bignami chiude: “Non serve, è tutto da rivedere” - Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia: “Bologna nodo cruciale italiano: serve riflessione generale”.

Bignami: «Buttati milioni di euro per un congresso del Pd. Ma la sinistra che perde dà la colpa agli italiani» - «È stato trasformato un congresso del Pd in un referendum sul Governo e ciò si è rivelato un autogol clamoroso.