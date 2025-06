Bibbiena | appello agli imprenditori per il nuovo mezzo della Misericordia di Soci

Bibbiena si prepara a un'importante svolta sociale e solidale: venerdì 13 giugno alle 11, nella Sala del Consiglio comunale, si terrà la conferenza stampa del progetto "Muoversi & Non Solo" della Misericordia di Soci. Un’iniziativa che coinvolge imprenditori e comunità, grazie alla quale sarà donata una nuova Fiat Panda per migliorare i servizi sociali e sanitari offerti. Un appello agli imprenditori locali: unitevi in questa splendida opportunità di crescita e solidarietà.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Venerdì 13 giugno alle 11 nella Sala del Consiglio del Comune di Bibbiena, si terrà la conferenza stampa il progetto Muoversi & Non Solo da parte della Misericordia di Soci in collaborazione con l'azienda Eventi Sociali. Grazie a questa iniziativa imprenditoriale la Misericordia di Soci avrà la possibilità di ricevere una nuova Fiat Panda 5 posti, per lo svolgimento dei servizi sociali e sanitari offerti quotidianamente dai 45 volontari dell'associazione. L'automezzo sarà presto "colorato" dai loghi delle aziende che decideranno di sponsorizzarne l'acquisto, l'allestimento e la manutenzione per i prossimi 4 anni.

