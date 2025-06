Biasin rivela | Inzaghi? Non era Fabregas il primo nome in caso di addio Vi svelo a chi pensava la dirigenza nerazzurra…

Fabrizio Biasin svela un retroscena interessante: l’Inter, in caso di addio di Inzaghi, non aveva Fabregas come prima scelta. La vera idea della dirigenza nerazzurra sorprende, e ora a emergere sono i dettagli nascosti dietro le decisioni di mercato. Scopriamo insieme a chi pensava davvero la società interista, rivelando così i piani che potrebbero cambiare il futuro della squadra.

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della situazione panchina in casa Inter dopo l'ufficialità di Cristian Chivu: le sue parole. Durante una recente apparizione negli studi di TeleLombardia, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato in modo approfondito la situazione legata alla panchina dell' Inter, in seguito all'annuncio ufficiale riguardante Cristian Chivu. Biasin ha dichiarato che, contrariamente a quello che molti potrebbero pensare, l'allenatore del Como Cesc Fabregas non era il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra nel caso di un possibile addio dell'allenatore piacentino.

Inzaghi può lasciare l’Inter? Biasin rivela chi sarebbe il primo nome per sostituirlo - Inzaghi potrebbe lasciare l'Inter, ma la sua permanenza resta probabile. In caso di addio, spunta il nome dell'ex Juventus come possibile sostituto.

