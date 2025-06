Biasin | Milan fidati di Allegri e Tare Napoli su Musah perché …

Fabrizio Biasin analizza il Milan e il delicato equilibrio tra ambizione e necessità di cassa, mettendo sotto la lente d’ingrandimento le strategie di Allegri e Tare nel mercato del Napoli. Tra rumors e retroscena, emerge un quadro complesso: fidarsi delle scelte dei dirigenti può essere la chiave per mantenere competitività e assetti vincenti. Ma cosa si nasconde dietro queste mosse? È una strategia vincente o rischiosa?

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Milan e del senso di vendere i suoi giocatori più importanti in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Biasin: “Milan, fidati di Allegri e Tare. Napoli su Musah perché …”

In questa notizia si parla di: biasin - milan - fidati - allegri

Biasin: “Milan, voto 4: due punti per i derby, due per la Supercoppa” - Fabrizio Biasin analizza la stagione del Milan nel podcast 'Aria Fritta', evidenziando i meriti e i demeriti della squadra.

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Milan/ Biasin (Libero): su Allegri l’ombra di Inzaghi. Non ricorso-Balotelli? Un rischio (esclusiva) - parlato con Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, in esclusiva per IlSussidiario.