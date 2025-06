Biasin | L’Inter avrebbe vinto lo scudetto senza quel gol di Acerbi contro il Barcellona Inzaghi sarebbe rimasto se…

Nel mondo del calcio, un singolo episodio può cambiare le sorti di una stagione. Fabrizio Biasin analizza con passione e acutezza come il gol di Acerbi contro il Barcellona potrebbe aver influito sullo scudetto dell’Inter e sulle decisioni di Inzaghi. La squadra nerazzurra, pronta per il Mondiale per Club negli USA, si confronta ancora con le ferite della finale di Champions. Ma cosa sarebbe successo se...

L'Inter del neo tecnico Christian Chivu si sta preparando per il nuovo Mondiale per Club che si giocherà negli USA dal 15 giugno al 13 luglio ma in casa nerazzurra non è stata smaltita la pesante sconfitta nella finale di Champions contro il PSG. Intanto il giornalista e tifoso nerazzurro, Fabrizio Biasin, a "Cronache di

