Biasin ammette | Chivu ottimo prospetto ma l’Inter ha deciso di rischiare perché…

Biasin ha commentato la scelta dell’Inter di affidare la panchina a Chivu: le dichiarazioni del giornalista. Biasin si è espresso tra le colonne di Tmw dove ha commentato la scelta dell’ Inter di affidare la panchina a Chivu dopo la breve parentesi al Parma. LE PAROLE – « L’Inter ha scelto Chivu. Non esiste un tifoso dell’Inter che non sia affezionato a Cristian Chivu. Per quello che ha fatto sul campo. Per come si è sempre comportato. La sensazione, tra l’altro, è che sia un ottimo prospetto di allenatore. Ma non è questo il punto. lI punto è che l’Inter si affida a un tecnico con 13 panchine in Serie A e, quindi, sceglie di rischiare. 🔗 Leggi su Internews24.com